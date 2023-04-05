Бюджетно и безболезненно: найден способ сделать огрубевшие пяточки нежными

Стало известно, как избавиться от огрубевшей кожи на ногах в домашних условиях.

Оказалось, необходимо взять крупную соль, а также оливковое или кокосовое масло и масло чайного дерева. Все это стоит смешать и нанести на стопы. Далее два полиэтиленовых пакета надевают на ноги и завязывают их вокруг лодыжек. Маску нужно держать на ногах около часа.

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Пользоваться таким составом для лучшего эффекта нужно на регулярной основе. Об этом сообщили Womenshealthmag.