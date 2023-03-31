Будут идеально белыми: найден способ отчистить кроссовки от черных полос

Кроссовки

Кроссовки. Фото: Global Look Press 

Эксперты посоветовали использовать два простых ингредиента.

Для тех, кто постоянно страдает от грязи на белых кроссовках, был найден доступный способ очистить обувь.

Для того, чтобы убрать черные полосы с белых кроссовок, достаточно взять раствор из ацетона и уксуса. Эти вещества нужно смешать в разных долях, а затем нанести на ватный диск и протереть обувь.

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К слову, выполнять эту работу стоит в перчатках. После процедуры нужно ополоснуть кроссовки теплой водой. Об этом сообщили в lifehacker.ru.

А еще помочь в очищении обуви может хозяйственное мыло.

Напомним, ранее был найден необычный способ высушить джинсы.

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