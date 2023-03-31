Будут идеально белыми: найден способ отчистить кроссовки от черных полос

Для тех, кто постоянно страдает от грязи на белых кроссовках, был найден доступный способ очистить обувь.

Для того, чтобы убрать черные полосы с белых кроссовок, достаточно взять раствор из ацетона и уксуса. Эти вещества нужно смешать в разных долях, а затем нанести на ватный диск и протереть обувь.

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К слову, выполнять эту работу стоит в перчатках. После процедуры нужно ополоснуть кроссовки теплой водой. Об этом сообщили в lifehacker.ru.