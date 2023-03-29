Просто уберите в морозилку: необычный способ высушить джинсы

Стало известно, зачем джинсы стоит положить в морозилку.

Такой совет хозяйкам дают не за тем, чтобы очистить деним от жевательный резинки. Этот лайфхак помогает высушить джинсы.

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Чтобы не выйти из дома в мокрых брюках, достаточно просто убрать влажные джинсы в морозильную камеру.