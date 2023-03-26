Стало известно, когда отключат отопление

Однако иногда бывают исключения. Речь идет о случае, когда температура +8 и выше, а вскоре снова холода. При таком раскладе отопление отключают в течение нескольких суток: вначале на промышленных предприятиях, затем в жилых квартирах, а потом и на социальных объектах.

Напомним, ранее синоптики пообещали похолодание в конце марта.