Стало известно, когда отключат отопление

Заммэра Москвы Петр Бирюков рассказал, когда в столице отключат отопление в квартирах.
Согласно регламенту, при среднесуточной температуре до +8 градусов в течение пяти дней отопление отключают.
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«Вот к этому критерию мы и относим все наши действия», – рассказал Бирюков в беседе с aif.ru.
Однако иногда бывают исключения. Речь идет о случае, когда температура +8 и выше, а вскоре снова холода. При таком раскладе отопление отключают в течение нескольких суток: вначале на промышленных предприятиях, затем в жилых квартирах, а потом и на социальных объектах.
Напомним, ранее синоптики пообещали похолодание в конце марта.