Россиян предупредили о новом виде мошенничества, который связан с интернет-магазинами

Стало известно, как мошенники стали обкрадывать россиян.

Мошенники взламывают личный кабинет пользователя интернет-магазина. А далее поступают нестандартно.

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Мошенники делают возврат средств жертве, которая недавно получила свой заказ. Далее от мошенника поступает сообщение с просьбой вернуть деньги. Преступник представляется работником интернет-магазина. Он объясняет жертве, что возврат был сделан по ошибке.

Затем мошенник предоставляет реквизиты для «возврата» средств. Когда жертва переводит деньги по указанным реквизитам, они попадают в руки мошенников. Об этом рассказали сотрудники «Сбера» в своем Telegram-канале.