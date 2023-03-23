Стоит изучить уже сейчас: для пенсионеров будет доступна новая льгота

Стало известно, какой бонус получат все пенсионеры уже осенью этого года.

Несмотря на срок предоставления льготы, стоит рассмотреть правила ее получения уже в ближайшее время.

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Отметим, что льгота связана с обучением пенсионеров владеть компьютером и разбираться в интернете и социальных сетях.

К слову, в Подмосковье органы социальной защиты проведут такие курсы с сентября по ноябрь 2023 года. Но записаться на них можно уже сейчас. Это гарантирует закрепление за пенсионером места в классе. Об этом рассказали в primpress.ru.