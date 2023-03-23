Специалист назвала способ довести свой бизнес до многомиллионнного состояния

Стало известно, как начинающему свое дело человеку выйти на новый уровень дохода.
Эксперт рекомендовала с осторожностью следить за всеми трендами социальных сетей. Лучше проводить комплексный анализ рынка перед тем, как что-то продать:
«Социальные сети – один из вариантов отслеживания предпочтений на рынке, но это часто играет злую шутку с начинающими предпринимателями. Желание поспеть за всеми приводит к еженедельным изменениям концепции, отсутствию способности понимать разницу между важным и скоротечным».
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«Только комплексный анализ рынка и видение собственного продукта помогут построить единую систему понимания между вами и покупателем», – добавила эксперт в беседе с vnimanie.pro.
Напомним, ранее экономист предрек падение еще 50 американских банков.