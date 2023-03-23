Экономист предрек падение еще 50 американских банков

Доллар

Доллар. Фото: Global Look Press 

Бывший вице-президент финансовой корпорации Lehman Brothers Лоуренс Макдональд предупредил о важном событии.

Стало известно, почему может произойти падение американских банков.

Эксперт финансовой сферы отметил, что велик риск банкротства еще 50 американских банков.

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«Политики, вероятнее всего, будут вынуждены каким-то образом ввести куда большее удержание оттока вкладов, значительно превышающее депозиты в 250 тысяч долларов», – пояснил Макдональд.

А вот Китай и Россия окажутся в более выигрышной позиции в ближайшее время, уверен Макдональд. 

«Они выиграют от того, что являются странами с твердыми активами. Как вы понимаете, они выигрывают от высоких цен на золото. Нефть России не поможет… А Китай очень уязвим перед европейской экономикой и американским потребителем», – резюмировал эксперт в беседе с ria.ru.

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