Экономист предрек падение еще 50 американских банков

А вот Китай и Россия окажутся в более выигрышной позиции в ближайшее время, уверен Макдональд.

«Они выиграют от того, что являются странами с твердыми активами. Как вы понимаете, они выигрывают от высоких цен на золото. Нефть России не поможет… А Китай очень уязвим перед европейской экономикой и американским потребителем», – резюмировал эксперт в беседе с ria.ru.