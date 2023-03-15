«Аэрофлот» приготовил подарок для россиян: низкие цены на билеты уже в марте

Стало известно, о решении авиаперевозчика «Аэрофлот» снизить цены на билеты в марте этого года.
Это связано со 100-летним юбилеем компании. Билеты в любую точку мира можно будет приобрести по доступной цене.
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До 20 марта россияне должны бронировать отели, трансферы или автомобили. За каждые потраченные 100 рублей они получат по 5 миль программы «Аэрофлот Бонус», говорится в Telegram-канале перевозчика.
Накопленные мили пассажиры смогут использовать в качестве оплаты билетов.
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