«Аэрофлот» приготовил подарок для россиян: низкие цены на билеты уже в марте

Сотрудница «Аэрофлота»

Сотрудница «Аэрофлота». Фото: Global Look Press 

Компании исполняется сто лет. В честь юбилея она меняет стоимость перелетов.

Стало известно, о решении авиаперевозчика «Аэрофлот» снизить цены на билеты в марте этого года.

Это связано со 100-летним юбилеем компании. Билеты в любую точку мира можно будет приобрести по доступной цене.

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До 20 марта россияне должны бронировать отели, трансферы или автомобили. За каждые потраченные 100 рублей они получат по 5 миль программы «Аэрофлот Бонус», говорится в Telegram-канале перевозчика. 

Накопленные мили пассажиры смогут использовать в качестве оплаты билетов. 

Напомним, ранее юрист рассказала, как увеличить доход населения России.

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