«Уровень бедности может снизиться»: юрист рассказала, как увеличить доход населения России

Деньги

Деньги. Фото: Global Look Press 

Эксперт из Key Consulting Group Ангелина Севостьянова поделилась важной информацией.

Стало известно, что выход российской экономики на устойчивые темпы экономического роста поможет снизить уровень бедности.

Юрист отметила, что в России наблюдается снижение уровня бедности. Ситуация будет улучшаться и зависеть сразу от нескольких факторов.

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«После экономического кризиса 1990-х годов Россия пережила период устойчивого экономического роста в 2000-х годах, что способствовало снижению уровня бедности… Улучшения на рынке труда проявились в повышении заработной платы и создании рабочих мест, также поспособствовали снижению уровня бедности. Кроме того, проводится активная политика по обеспечению переквалификации тех профессий, которые уже устарели и не востребованы», – заявила юрист в беседе с 1prime.ru.

«Насколько может снизиться показатель бедности будет зависеть от различных факторов, таких как экономический рост, состояние рынка труда и социальная политика. Если в России продолжится устойчивый экономический рост, уровень бедности может снизиться еще больше», – заключила эксперт.

Напомним, ранее экономист поделился прогнозом курса доллара.

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