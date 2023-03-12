«Уровень бедности может снизиться»: юрист рассказала, как увеличить доход населения России

Стало известно, что выход российской экономики на устойчивые темпы экономического роста поможет снизить уровень бедности.

Юрист отметила, что в России наблюдается снижение уровня бедности. Ситуация будет улучшаться и зависеть сразу от нескольких факторов.

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