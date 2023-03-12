«Уровень бедности может снизиться»: юрист рассказала, как увеличить доход населения России

Стало известно, что выход российской экономики на устойчивые темпы экономического роста поможет снизить уровень бедности.
Юрист отметила, что в России наблюдается снижение уровня бедности. Ситуация будет улучшаться и зависеть сразу от нескольких факторов.
Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«После экономического кризиса 1990-х годов Россия пережила период устойчивого экономического роста в 2000-х годах, что способствовало снижению уровня бедности… Улучшения на рынке труда проявились в повышении заработной платы и создании рабочих мест, также поспособствовали снижению уровня бедности. Кроме того, проводится активная политика по обеспечению переквалификации тех профессий, которые уже устарели и не востребованы», – заявила юрист в беседе с 1prime.ru.
«Насколько может снизиться показатель бедности будет зависеть от различных факторов, таких как экономический рост, состояние рынка труда и социальная политика. Если в России продолжится устойчивый экономический рост, уровень бедности может снизиться еще больше», – заключила эксперт.
Напомним, ранее экономист поделился прогнозом курса доллара.