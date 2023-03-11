Перемены ожидаются в апреле: экономист поделился прогнозом курса доллара

Экономист рассказал, каким будет курс доллара в ближайшее время.

Михаил Беляев напомнил, что на этой рабочей неделе курс американской валюты приблизился к отметке 75,94 рубля. Специалист заявил, что в ближайшем будущем не будет резких скачков доллара наверх.

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