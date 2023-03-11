Перемены ожидаются в апреле: экономист поделился прогнозом курса доллара

Экономист рассказал, каким будет курс доллара в ближайшее время.
Михаил Беляев напомнил, что на этой рабочей неделе курс американской валюты приблизился к отметке 75,94 рубля. Специалист заявил, что в ближайшем будущем не будет резких скачков доллара наверх.
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«Мы, макроэкономисты, все-таки видим тренд на 2-3 месяца вперед, его можно выстроить. Я, например, стою на том, что в течение марта доллар останется на уровне 76 рублей, а в апреле уже может начать тестировать 77», – отметил эксперт в беседе с lenta.ru.
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