«Убережет от эмоциональных покупок»: какую сумму нужно оставить на банковской карте для разумных трат

Стало известно, какая сумма должна быть на банковской карте для наиболее эффективного хранения средств.
Эксперт Минфина Дайнеко рассказала, что лучше хранить на «пластике» плановые расходы на неделю.
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«На внеплановые траты лучше добавлять средства отдельно в день совершения платежа. Это убережет от эмоциональных покупок и позволит научиться разумной экономии. Вы сможете отслеживать расходы и не потратите заработанное за короткий срок», – рассказала эксперт в беседе с 1prime.ru.
Кроме того, специалист рекомендовала часть сбережений хранить на накопительном счету. Так у владельца карты появится пассивный доход.
Напомним, ранее эксперт рассказала, почему не удается накопить средства.