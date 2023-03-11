«Убережет от эмоциональных покупок»: какую сумму нужно оставить на банковской карте для разумных трат

Стало известно, какая сумма должна быть на банковской карте для наиболее эффективного хранения средств.

Эксперт Минфина Дайнеко рассказала, что лучше хранить на «пластике» плановые расходы на неделю.

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