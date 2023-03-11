Три ошибки на пути к богатству: эксперт рассказала, почему не удается накопить средства

Стало известно, какие три ошибки превратят любого в нищего.

Эксперт рассказала, что мешает людям разбогатеть.

Во-первых, многие используют неправильный способ хранения средств. Опасно забывать про инфляцию, когда вы храните деньги «дома под подушкой». Средства могут обесцениться, пока их копят. Лучшим вариантом будет банковский депозит.

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Во-вторых, бесцельное накопление денег. Нужно иметь четкое представление, для чего вы откладываете средства. Без цели будет сложно сформировать «подушку безопасности».