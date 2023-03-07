Хозяйкам на заметку: стало известно, почему пакетики с черным чаем нужны во время стирки

Стало известно, как использовать черный чай не по назначению, но с пользой для преображения черных вещей.

Черный чай может спасти темные вещи от тусклости. Достаточно опустить два пакетика с черным чаем в горячую воду с темной одеждой перед стиркой. Туда же нужно добавить чашку яблочного уксуса. Одежду стоит оставить на два часа, а затем постирать в машинке.

Специалисты рассказали, что черный чай обладает дубильными веществами. А еще чай –натуральное противогрибковое средство. Поэтому он не только помогает сохранить цвет одежды, но и защищает ее от бактерий. Об этом рассказали в vnimanie.pro.