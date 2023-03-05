Названы причины, почему стоит выбрать растворимый кофе вместо молотого

Оказалось, растворимый кофе ценители предпочитают молотому.
Некоторые любители бодрящего напитка тратят время, чтобы сварить молотый кофе в турке. Однако заварить растворимый кофе проще.
Также на молотый кофе приходится тратить больше средств во время его приобретения.
Эксперты советуют не терпеть эти неудобства. Так как у растворимого варианта напитка дольше срок хранения. А еще в нем меньше кофеина.
Именно поэтому эксперты kubnews.ru рекомендовали покупать растворимый кофе, а не молотый.
Напомним, ранее эксперт назвал продукты питания, которые могут подорожать в ближайшее время.