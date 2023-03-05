Названы причины, почему стоит выбрать растворимый кофе вместо молотого

Кофе

Кофе. Фото: Global Look Press 

Лучше сэкономить время и просто залить порошок кипятком.

Оказалось, растворимый кофе ценители предпочитают молотому.

Некоторые любители бодрящего напитка тратят время, чтобы сварить молотый кофе в турке. Однако заварить растворимый кофе проще. 

Также на молотый кофе приходится тратить больше средств во время его приобретения. 

Эксперты советуют не терпеть эти неудобства. Так как у растворимого варианта напитка дольше срок хранения. А еще в нем меньше кофеина.

Именно поэтому эксперты kubnews.ru рекомендовали покупать растворимый кофе, а не молотый.

Напомним, ранее эксперт назвал продукты питания, которые могут подорожать в ближайшее время.

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