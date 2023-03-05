«Дешеветь не будет»: эксперт назвал продукты питания, которые могут подорожать в ближайшее время

Стали известны категории товаров, цены на которые возрастут.

Эксперт определил, на овощи, фрукты и злаковые цены не увеличатся. Так как отечественный рынок переполнен этими продуктами.

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