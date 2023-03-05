«Дешеветь не будет»: эксперт назвал продукты питания, которые могут подорожать в ближайшее время

Продукты в магазине

Продукты в магазине. Фото: Global Look Press 

Доцент программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев поделился важной информацией.

Стали известны категории товаров, цены на которые возрастут. 

Эксперт определил, на овощи, фрукты и злаковые цены не увеличатся. Так как отечественный рынок переполнен этими продуктами. 

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«В доступности продуктов питания в первую очередь заинтересовано государство, поскольку от этого зависит общественная безопасность страны. Так что резких скачков не допустят – для этого есть множество рычагов, включая налоговые послабления», – процитировали эксперта в 1prime.ru.

А вот на мясо и молочные продукты цены могут вырасти. Так как поставки этих продуктов идут из зарубежных государств. 

«Мы практически должны полагаться на импортную продукцию, которая дешеветь не будет», – добавил специалист.

Напомним, ранее экономист доступным языком рассказал о крупнейшей денежной реформе в России.

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