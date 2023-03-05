«Монеты плохо циркулируют»: экономист доступным языком рассказал о крупнейшей денежной реформе в России

Экономист объяснил, почему пяти- и десятирублевые монеты заменят на бумажные купюры.

Олег Свиридов отметил, что чеканить монеты стало дорого. Однако это не является главной причиной реформы.

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Экономист заявил, что бумажный эквивалент увеличит интенсивность обращения этих денег.