«Монеты плохо циркулируют»: экономист доступным языком рассказал о крупнейшей денежной реформе в России

Деньги

Деньги. Фото: Global Look Press 

Эксперт Олег Свиридов поделился важной информацией с россиянами.

Экономист объяснил, почему пяти- и десятирублевые монеты заменят на бумажные купюры. 

Олег Свиридов отметил, что чеканить монеты стало дорого. Однако это не является главной причиной реформы. 

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Экономист заявил, что бумажный эквивалент увеличит интенсивность обращения этих денег. 

«Попав в чьи-то руки, монеты плохо циркулируют в обороте и оседают в домах людей. Они неудобны для ношения в кошельках, зато их можно хранить в копилке. Купюры же выглядят солиднее, их удобнее носить с собой и можно класть в банкомат», – процитировали специалиста в riamo.ru.

Ранее стало известно, что в еще одной стране можно будет пользоваться картой «Мир». 

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