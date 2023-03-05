«Монеты плохо циркулируют»: экономист доступным языком рассказал о крупнейшей денежной реформе в России

Экономист объяснил, почему пяти- и десятирублевые монеты заменят на бумажные купюры.
Олег Свиридов отметил, что чеканить монеты стало дорого. Однако это не является главной причиной реформы.
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Экономист заявил, что бумажный эквивалент увеличит интенсивность обращения этих денег.
«Попав в чьи-то руки, монеты плохо циркулируют в обороте и оседают в домах людей. Они неудобны для ношения в кошельках, зато их можно хранить в копилке. Купюры же выглядят солиднее, их удобнее носить с собой и можно класть в банкомат», – процитировали специалиста в riamo.ru.
Ранее стало известно, что в еще одной стране можно будет пользоваться картой «Мир».