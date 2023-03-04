«Подготовка к запуску на Кубе»: можно будет пользоваться картой «Мир» еще в одной стране

Карта «Мир»

Карта «Мир». Фото: Global Look Press 

Посол в Гаване Андрей Гуськов поделился важной информацией с россиянами.

Стала известна новая страна, где россияне могут воспользоваться картами «Мир».

Речь идет о Кубе. Ранее в этой стране можно было снимать наличные с карт «Мир». А теперь будет действовать и оплата самой картой. 

Куба является популярным местом отдыха для российских туристов. Поэтому последние новости о платежной системе в этой стране не могли не радовать россиян.

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«Подготовка к запуску на Кубе платежной системы «Мир» близка к завершению, использование этих карт должно позитивно сказаться на росте потока российских туристов на остров», – передали слова посла в telegram-канале ria.ru.

Напомним, ранее появились новые условия для получения средств на детей.

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