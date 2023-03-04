«Подготовка к запуску на Кубе»: можно будет пользоваться картой «Мир» еще в одной стране

Стала известна новая страна, где россияне могут воспользоваться картами «Мир».

Речь идет о Кубе. Ранее в этой стране можно было снимать наличные с карт «Мир». А теперь будет действовать и оплата самой картой.

Куба является популярным местом отдыха для российских туристов. Поэтому последние новости о платежной системе в этой стране не могли не радовать россиян.

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