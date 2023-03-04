Пять дней вместо четырех: стало известно, кому положены длинные выходные на 8 Марта

Букеты

Букеты в честь 8 Марта. Фото: Global Look Press 

В этом году у большинства россиян не будет продолжительного отдыха в марте.

В связи с Международным женским днем в 2023 году у Россиян появился дополнительный выходной день на неделе с 6 по 12 марта.

К слову, у некоторых граждан есть возможность продлить выходные в этот период. Такая привилегия коснется тех работающих россиян, отпуск которых выпал на дни с 9 по 12 марта.

Вместо четырех выходных дней у них получится пять. Об этом заявили в primpress.ru.

Следующие праздничные выходные в России будут в мае. В честь Праздника весны и труда россияне отдохнут три дня. И в честь Дня Победы – четыре.

Напомним, ранее синоптики рассказали о погоде в Международный женский день.

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