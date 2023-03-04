Пять дней вместо четырех: стало известно, кому положены длинные выходные на 8 Марта

В связи с Международным женским днем в 2023 году у Россиян появился дополнительный выходной день на неделе с 6 по 12 марта.

К слову, у некоторых граждан есть возможность продлить выходные в этот период. Такая привилегия коснется тех работающих россиян, отпуск которых выпал на дни с 9 по 12 марта.

Вместо четырех выходных дней у них получится пять. Об этом заявили в primpress.ru.

Следующие праздничные выходные в России будут в мае. В честь Праздника весны и труда россияне отдохнут три дня. И в честь Дня Победы – четыре.