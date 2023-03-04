«Утром еще легкий морозец»: Роман Вильфанд рассказал о погоде в Международный женский день

Цветы

Цветы на Международный женский день. Фото: Global Look Press 

Научный руководитель Гидрометцентра России поделился температурными показателями восьмого марта.

Стало известно, какая погода ожидает жителей Москвы в Международный женский день.

По словам синоптиков, погода не будет баловать солнцем в этот праздничный день. Утром будет наблюдаться небольшой мороз и температура до минус трех градусов. Ближе к обеду потеплеет до нуля.

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«По всему Московскому региону 8 марта от минус 3 до плюс 2 градусов. Утром еще легкий морозец, днем — ближе к нулю. Солнца особого не будет, облачная погода», – рассказал Вильфанд в беседе с ria.ru.

Еще синоптик предупредил о низком атмосферном давлении. К четвергу оно понизится до до 730 миллиметров ртутного столба.

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