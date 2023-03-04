«Утром еще легкий морозец»: Роман Вильфанд рассказал о погоде в Международный женский день

Стало известно, какая погода ожидает жителей Москвы в Международный женский день.

По словам синоптиков, погода не будет баловать солнцем в этот праздничный день. Утром будет наблюдаться небольшой мороз и температура до минус трех градусов. Ближе к обеду потеплеет до нуля.

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