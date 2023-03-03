«Необходимый шаг по возвращению нашего образования»: в Госдуме обсуждают отмену ЕГЭ

Стало известно, что ЕГЭ может перестать существовать в России.
В Госдуме обсуждают преобразование российской системы экзаменации школьников.
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«Необходимость отмены ЕГЭ обсуждается и будет обсуждаться как необходимый шаг по возвращению нашего образования в традиционное национальное русло», — предали слова спикера в ria.ru.
Отметим, что депутат Султан Хамзаев согласился с коллегой. Он сослался на предложение Владимира Путина Федеральному собранию 21 февраля вернуться к традиционной системе обучения в университетах. Также парламентарий назвал ЕГЭ оболванивающей практикой.
Напомним, ранее «Госуслуги» объяснили, как защитить право ребенка на образование.