Плохой аттестат – не приговор: «Госуслуги» объяснили, как защитить право ребенка на образование

Родителям рассказали, как отстоять право ребенка на продолжение обучения в старшей школе.

Работники «Госуслуг» напомнили, что получение аттестата после девятого класса не является основанием для отчисления школьника. И даже удовлетворительные отметки не могут повлиять на уход ученика из школы без его желания.

Родителю или опекуну нужно написать два заявления на имя директора учебного заведения в случае, когда выпускника сретений школы хотят отчислить за большо количество «троек» в аттестате. Одно заявление передают в канцелярию, а другое оставляют себе с пометкой о получении.

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Если ребенок не прошел в свою школу в десятый класс по конкурсу, то он может продолжить обучение в другом общеобразовательном учреждении. При отказе о зачислении родители могут пожаловаться в отдел образования и в Рособрнадзор. Об этом заявили в официальном Телеграм-канале сайта «Госуслуги».