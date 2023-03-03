«Сильно может состарить»: эксперт назвала случаи, когда плащ прибавляет несколько лишних лет своей обладательнице

Стало известно, какой плащ может состарить женщину.

Стилист предупредила любительниц этого вида предмета верхнего гардероба на весну и осень. Специалист обозначила длину «опасного» плаща и его крой.

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«Старят плащи, которые уже не актуальные. Это тесные плащи, которые выше колен, то есть короткие и тесные. Также плащи с обилием декора — всякие бабочки, брошки. Вот чем мы себя украшаем на этом плаще, то сильно может состарить», — заявила Абабкова в беседе с vnimanie.pro.