Доверяет большинство: названа самая популярная площадка для онлайн-шопинга в России

Маркетплейс «Авито» занял первое место среди покупателей в России.

Эта площадка для покупок в интернете собрала самое большо число уникальных пользователей в январе этого года.

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Исследования показали, что российский покупатель предпочел «Авито» Ozon и Wildberries. Количество пользователей на «Авито» впервые превысило отметку в 60 миллионов человек.