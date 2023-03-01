Доверяет большинство: названа самая популярная площадка для онлайн-шопинга в России

Маркетплейс «Авито» занял первое место среди покупателей в России.
Эта площадка для покупок в интернете собрала самое большо число уникальных пользователей в январе этого года.
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Исследования показали, что российский покупатель предпочел «Авито» Ozon и Wildberries. Количество пользователей на «Авито» впервые превысило отметку в 60 миллионов человек.
По данным Mediascope, в январе 2023 года на сайте «Авито» и в мобильном приложении этой площадки побывало 60,2 миллиона россиян.
Напомним, ранее Роскачество обнаружило нарушения в мужском термобелье.