«Сейчас все стабилизировалось»: эксперты рассказали об упрощении получения шенгенской визы

Загранпаспорт

Загранпаспорт. Фото: Global Look Press 

Руководитель отдела рекламы компании «Веди Групп» Наталья Лазарева поделилась важной информацией.

Россиянам рассказали, что шенгенскую визу стало проще получать.

Отметим, прошлой осенью в стране был ажиотаж на шенген. И многим россиянам отказывали в получении заветного документа на посещение Европы.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Осенью, в межсезонье, было особенно много отказов по Италии и Греции, сейчас все стабилизировалось», – об этом рассказала руководитель отдела рекламы компании «Веди Групп» Наталья Лазарева в беседе с ria.ru.

К слову, эксперты предупредили о тщательной проверке билетов:

«Зачастую требуется не просто бронь, но уже выписанный билет, а иногда и подтверждение проживания».

Напомним, ранее стало известно о прогнозе курса иностранной валюты.

Читайте также