«Сейчас все стабилизировалось»: эксперты рассказали об упрощении получения шенгенской визы

Россиянам рассказали, что шенгенскую визу стало проще получать.
Отметим, прошлой осенью в стране был ажиотаж на шенген. И многим россиянам отказывали в получении заветного документа на посещение Европы.
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«Осенью, в межсезонье, было особенно много отказов по Италии и Греции, сейчас все стабилизировалось», – об этом рассказала руководитель отдела рекламы компании «Веди Групп» Наталья Лазарева в беседе с ria.ru.
К слову, эксперты предупредили о тщательной проверке билетов:
«Зачастую требуется не просто бронь, но уже выписанный билет, а иногда и подтверждение проживания».
Напомним, ранее стало известно о прогнозе курса иностранной валюты.