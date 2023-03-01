«Сейчас все стабилизировалось»: эксперты рассказали об упрощении получения шенгенской визы

Россиянам рассказали, что шенгенскую визу стало проще получать.

Отметим, прошлой осенью в стране был ажиотаж на шенген. И многим россиянам отказывали в получении заветного документа на посещение Европы.

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