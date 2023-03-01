«Несоответствия по гигроскопичности»: Роскачество обнаружило нарушения в мужском термобелье

В Роскачестве рассказали, что далеко не каждое мужское термобелье прошло проверку в лабораторных условиях.
Эксперты отметили нарушения обязательных требований законодательства.
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«Согласно результатам испытаний, у 40% мужского термобелья (футболка + кальсоны), которое исследовало Роскачество, выявлены нарушения обязательных требований законодательства, включая несоответствия по гигроскопичности, то есть способности ткани поглощать влагу», – рассказали в ria.ru.
«При физических нагрузках желательно термобелье из материалов, которые отводят влагу. Сверху надо надевать одежду, которая не только защитит от ветра, но при этом станет влагоприемником, то есть будет впитывать влагу, которую отводит от тела термобелье», – добавила директор департамента исследований Роскачества Лилия Котельникова.
Напомним, ранее эксперты рассказали о трех ошибках, которые можно допустить при выборе джинсов.