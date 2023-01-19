Блогеры выдохнули: Минцифры России опровергли слухи о блокировке YouTube

В середине января 2023-го в СМИ снова поднялась тема о возможной блокировке видеохостинга YouTube в России. Однако блогерам и их зрителям не стоит переживать раньше времени. Минцифры РФ по-прежнему не видит необходимости в запрете популярного ресурса.

«Позиция министерства по этому вопросу не изменилась», — цитирует Interfax главу ведомства Максута Шадаева 19 января.

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Напомним, в 2022 году YouTube удалил каналы российских официальных СМИ на фоне напряженной политической обстановки, что не раз приводило к слухам о том, что Роскомнадзор собирается заблокировать видеохостинг вслед за рядом западных социальных сетей.

На днях о блокировке YouTube снова заговорил глава компании «Газмпром-медиа» Александр Жаров.