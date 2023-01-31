Не вульгарно, а модно: названы три способа грамотно носить одежду с пайетками

Стало известно о трех правилах носки вещей с пайетками.

Оказалось, джинсовая ткань, пиджак свободного кроя и трикотаж стоит выбрать при наличии блестящей одежды.

Стилист отметила, что данные атрибуты спасут любой образ со сверкающей тканью. Пайетки будут отлично смотреться с денимом, пиджаком с «мужского плеча» и вязаным трикотажем. В последнем случае трикотаж должен быть такого же оттенка, что и пайетки.

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