Не вульгарно, а модно: названы три способа грамотно носить одежду с пайетками

Стало известно о трех правилах носки вещей с пайетками.
Оказалось, джинсовая ткань, пиджак свободного кроя и трикотаж стоит выбрать при наличии блестящей одежды.
Стилист отметила, что данные атрибуты спасут любой образ со сверкающей тканью. Пайетки будут отлично смотреться с денимом, пиджаком с «мужского плеча» и вязаным трикотажем. В последнем случае трикотаж должен быть такого же оттенка, что и пайетки.
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«Главное, чтобы другие аксессуары вашего образа были максимально лаконичными, от украшений с камнями и блестками лучше отказаться», – заключила Игнатова в беседе с vnimanie.pro.
Напомним, ранее была названа самая модная вещь этого сезона.