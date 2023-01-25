От мужчин в дар прекрасным дамам: названа самая модная вещь этого сезона

Брючный костюм

Брючный костюм. Фото: Global Look Press 

Стилист Юлия Зверева рассказала, как правильно пополнить свой гардероб.

Впереди весна – время обновления, в том числе внешнего облика. Модницы уже готовятся к предстоящему сезону. Специально для них специалисты рассказали о трендовой вещи, к которой стоит присмотреться.

Если раньше вы предпочитали платья, то сейчас обратите внимание на брючные костюмы. Поскольку именно они будут самыми модными в сезоне.

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Стилист посоветовала покупать приталенные и обтягивающие варианты благородных оттенков. А вот о кислотных вариантах стоит забыть.

Эксперт рекомендует приобрести палаццо. Они зрительно вытягивают силуэт, а еще обладают эффектом омоложения. Об этом рассказали в vnimanie.pro.

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