От мужчин в дар прекрасным дамам: названа самая модная вещь этого сезона

Впереди весна – время обновления, в том числе внешнего облика. Модницы уже готовятся к предстоящему сезону. Специально для них специалисты рассказали о трендовой вещи, к которой стоит присмотреться.

Если раньше вы предпочитали платья, то сейчас обратите внимание на брючные костюмы. Поскольку именно они будут самыми модными в сезоне.

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Стилист посоветовала покупать приталенные и обтягивающие варианты благородных оттенков. А вот о кислотных вариантах стоит забыть.