«Чтобы навязать кредит»: специалист рассказала о новом правиле при покупке недвижимости

Квартиры

Квартиры. Фото: Global Look Press 

Финансовый консультант Екатерина Волкова поделилась важной информацией.

Стало известно, что теперь нельзя продавать квартиру без присутствия собственника.

Однако, по словам эксперта, новое правило не защищает россиян от квартирных мошенников.

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При крупных сделках нововведение не работает.

«В большинстве своем мошеннические действия направлены не на крупные сделки с недвижимостью, а на то, чтобы навязать кредит или мотивировать человека на эмоциональные поступки», — отметила эксперт в беседе с vnimanie.pro.

Напомним, ранее россиянам рассказали, как меньше платить за воду в квартире.

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