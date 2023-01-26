«Чтобы навязать кредит»: специалист рассказала о новом правиле при покупке недвижимости

Стало известно, что теперь нельзя продавать квартиру без присутствия собственника.

Однако, по словам эксперта, новое правило не защищает россиян от квартирных мошенников.

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При крупных сделках нововведение не работает.