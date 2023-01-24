«Дополнительный доступный метод»: россиянам рассказали, как меньше платить за воду

Стало известно, как можно сэкономить на услугах водоснабжения.

Россиянам посоветовали использовать рычаговый смеситель. Он поможет настроить воду нужной температуры и по мере надобности включать и выключать кран.

Еще можно установить двухкнопочный механизм на унитаз и аэратор на душ. Первое устройство поможет экономить воду, которая тратится после похода в туалет. А второе устройство разобьет струю душа на множество мелких.

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