«Дополнительный доступный метод»: россиянам рассказали, как меньше платить за воду

Вода

Вода. Фото: Global Look Press 

Коммерческий директор УК «Росводоканал» Александр Запруднов поделился экспертным мнением.

Стало известно, как можно сэкономить на услугах водоснабжения.

Россиянам посоветовали использовать рычаговый смеситель. Он поможет настроить воду нужной температуры и по мере надобности включать и выключать кран. 

Еще можно установить двухкнопочный механизм на унитаз и аэратор на душ. Первое устройство поможет экономить воду, которая тратится после похода в туалет. А второе устройство разобьет струю душа на множество мелких.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

«Кроме того, стоит закрывать смеситель во время гигиенических процедур или при намыливании посуды. Дополнительный доступный метод – принимать душ вместо ванны, ведь для ее наполнения требуется в 3-4 раза больше воды», – заключил эксперт в беседе с rg.ru.

Напомним, ранее россиян напугали предстоящими изменениями в магазинах.

Читайте также