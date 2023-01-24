«Дополнительный доступный метод»: россиянам рассказали, как меньше платить за воду

Стало известно, как можно сэкономить на услугах водоснабжения.
Россиянам посоветовали использовать рычаговый смеситель. Он поможет настроить воду нужной температуры и по мере надобности включать и выключать кран.
Еще можно установить двухкнопочный механизм на унитаз и аэратор на душ. Первое устройство поможет экономить воду, которая тратится после похода в туалет. А второе устройство разобьет струю душа на множество мелких.
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«Кроме того, стоит закрывать смеситель во время гигиенических процедур или при намыливании посуды. Дополнительный доступный метод – принимать душ вместо ванны, ведь для ее наполнения требуется в 3-4 раза больше воды», – заключил эксперт в беседе с rg.ru.
Напомним, ранее россиян напугали предстоящими изменениями в магазинах.