«Будет известен в момент открытия»: KFC приостанавливает работу и придумывает новый логотип

KFC

KFC. Фото: Global Look Press 

Стали пропадать рекламные вывески этой сети ресторанов быстрого питания.

Стало известно о начале ребрендинга KFC. 

Вскоре некоторые из точек сети ресторанов фастфуда вернутся к своему прежнему названию Rostic's.

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«Мы смотрим и выбираем из большого количества вариантов нового лого. Несколько идей-фаворитов мы решили зарегистрировать, отдельно защищаем свои интересы в разных вариантах написания названия «Ростикс». Финальный логотип будет известен в момент открытия», – отметили в ria.ru.

Напомним, ранее стало известно о судьбе Uniqlo на российском рынке.

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