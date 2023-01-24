Сокращает присутствие: стало известно о судьбе Uniqlo на российском рынке

Uniqlo

Uniqlo. Фото: Global Look Press 

Останется не более пяти точек продаж.

Россиянам рассказали, что будет с магазинами одежды Uniqlo.

Японский бренд одежды стал сокращать свое присутствие на рынке России. Брокеры, которые предоставляли помещения бренду, сообщили о резком сокращении торговых точек Uniqlo.

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Стало известно, что на отечественном рынке останется пять точек. Пока неизвестно, закроются ли в скором времени и они.

Большую часть помещений бренд освободит уже к первому февраля.

Напомним, ранее с первого февраля в России можно будет зайти на сайт «Госуслуги» с помощью биометрии

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