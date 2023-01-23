«Стоит ожидать роста цен»: россиян напугали предстоящими изменениями в магазинах

Стало известно, что в ближайшее время возрастут цены на некоторые продукты.
Доктор экономических наук Леонид Холод объяснил, что признание товара дефицитным гарантирует увеличение его стоимости.
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Оказалось, что продавцы будут повышать стоимость всех товаров после новогодних праздников. Это будет производиться постепенно. Однако цены на одну группу товаров взлетят уже скоро.
«Стоит ожидать роста цен на товары первой необходимости. Даже если производители не будут поднимать цены на базовые товары, это сделают супермаркеты. Например, если у них проседает какая-то определенная товарная группа, то они будут поднимать цены на товары, которые всегда востребованы», – отметили в vm.ru.