«Стоит ожидать роста цен»: россиян напугали предстоящими изменениями в магазинах

«Стоит ожидать роста цен на товары первой необходимости. Даже если производители не будут поднимать цены на базовые товары, это сделают супермаркеты. Например, если у них проседает какая-то определенная товарная группа, то они будут поднимать цены на товары, которые всегда востребованы», – отметили в vm.ru.