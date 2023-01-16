Судьбоносные встречи, покупка квартиры: Володина заявила, что в 2023 году наступит белая полоса в жизни Скорпионов

Василиса Володина

Василиса Володина. Фото: соцсети звезды

Астролог призналась, что год может стать счастливым для этого знака зодиака.

Василиса Володина является известным астрологом. Многие знают как эксперта из передачи «Давай поженимся». Она много лет занимается астрологией и регулярно делится гороскопами. Недавно она рассказала, что ждет Дев в 2023 году. Володина также предупредила Весов, что год будет сложным. А теперь она рассказала, гороскоп для Скорпионов.

По словам Володиной, 2023 станет важным годом для Скорпионов. Он может быть наполнен счастьем.

Астролог предупредила, что Плутон открывает ворота продолжительным и глубоким изменениям в вопросах отношений с родителями, вопросах места жительства.

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По этой причине Василиса отметила, что Скорпионы могут вернется к своим истокам. К примеру, съездить в родные края или отправиться на семейную психотерапию, чтобы разобрать по косточкам родительские программы и осознать лучше свои собственные мотивы.

Астролог считает, что могут поменяться отношения с родителями. Если вам больше 18 лет, то уже можно жить отдельно.  В этом году звезды благоволят для того, чтобы приобрести свою собственную территорию, свою жилплощадь, квартиру, комнату, дом. Это поможет не конфликтовать с самыми близкими людьми и чувствовать себя комфортно. 

«Совершенно определенно это год, когда у одиноких Скорпионов могут случиться судьбоносные встречи. Те самые, которых они так давно ждали, – комфортные, умиротворяющие и постоянные отношения с ценным для Вас человеком», – сказала Володина в своем Телеграм-канале.

 

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