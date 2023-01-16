Судьбоносные встречи, покупка квартиры: Володина заявила, что в 2023 году наступит белая полоса в жизни Скорпионов

Василиса Володина является известным астрологом. Многие знают как эксперта из передачи «Давай поженимся». Она много лет занимается астрологией и регулярно делится гороскопами. Недавно она рассказала, что ждет Дев в 2023 году. Володина также предупредила Весов, что год будет сложным. А теперь она рассказала, гороскоп для Скорпионов.
По словам Володиной, 2023 станет важным годом для Скорпионов. Он может быть наполнен счастьем.
Астролог предупредила, что Плутон открывает ворота продолжительным и глубоким изменениям в вопросах отношений с родителями, вопросах места жительства.
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По этой причине Василиса отметила, что Скорпионы могут вернется к своим истокам. К примеру, съездить в родные края или отправиться на семейную психотерапию, чтобы разобрать по косточкам родительские программы и осознать лучше свои собственные мотивы.
Астролог считает, что могут поменяться отношения с родителями. Если вам больше 18 лет, то уже можно жить отдельно. В этом году звезды благоволят для того, чтобы приобрести свою собственную территорию, свою жилплощадь, квартиру, комнату, дом. Это поможет не конфликтовать с самыми близкими людьми и чувствовать себя комфортно.
«Совершенно определенно это год, когда у одиноких Скорпионов могут случиться судьбоносные встречи. Те самые, которых они так давно ждали, – комфортные, умиротворяющие и постоянные отношения с ценным для Вас человеком», – сказала Володина в своем Телеграм-канале.