«Руководство начинает контролировать вас всерьез»: Володина назвала знак зодиака, которого ждет аврал на работе

По словам Володиной, для этого знака зодиака важной планетой является Сатурн. Именно он задает тон событиям, которые происходят в жизни Весов. По словам эксперта, в 2023 году большое влияние будет оказано на обязательства, особенно на работу, поэтому игнорировать задания начальства и филонить теперь не получится.

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«Руководство начинает контролировать Вас всерьез, «удаленщиков» могут вполне вернуть в жесткий оффлайн, который не позволит одновременно и квартиру пылесосить, и изображать присутствие на рабочем месте. Ну, а если вы и так работали с постоянной большой нагрузкой, она может еще и дополнительно увеличиться. Поскольку прогноз по знакузЗодиака не столько событийный, сколько эмоционально-настроенческий, то независимо от формата работы (удаленка или нет) ожидайте в 2023 году просто очень много работы. Работы будет больше, чем сил на нее», – рассказала Василиса.

Она объяснила, как справится с синдромом выгорания. Астролог отметила, что можно отказаться дополнительного приработка, а также от ночных посиделок у телевизора, чтобы утром было проще встать. Об этом Володина написала в своем Телеграм-канале.