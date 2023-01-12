Обязательно запланируйте поездку и спасите свой брак: Володина предупредила, какой знак зодиака ждут испытания в 2023 году

По словам Володиной, 2023 год принесет много событий в жизнь Дев. Она предупредила, что нужно уделить внимание партнеру. Отношения подвергнутся испытаниям на прочность.

«В ближайшие месяцы Вам предстоит открыть для себя, что брак — это не только романтика, но и необходимость поддержать партнера, если ему непросто. Подставить плечо, помочь, взять на себя излишки обязанностей, которые его обременяют. Впрячься вместе там, где раньше Вы пахали по отдельности. Причем стороной, которая нуждается в помощи, можете оказаться Вы или Ваш партнер. Зависит от личного гороскопа», — написала астролог.

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Также Василиса уточнила что влияния — Юпитера и Северного узла одновременно — указывают на особенные возможности, связанные с образованием и зарубежными странами. Она считает, что абитуриентам в этом году будет легче поступить вуз, который раньше казался недосягаемым.

А тем, кто не знает, планировать отпуск или нет, Володина рекомендует обязательно отправиться за границу. Поездки в другие страны могут быть не только интересными, но и выгодными, полезными.