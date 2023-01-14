А улыбка все такая же ослепительная: в сети обсуждают повзрослевшего мальчика с упаковки Kinder

В сети появились кадры, на которых изображен мальчик с упаковки Kinder. Примечательно, что теперь герой с обертки вырос.
Любители сладкого были приятно удивлены, увидев изменившегося юношу. Имя мальчика с обертки шоколада Джош Бейтсон. Теперь тому шестилетнему мальчику исполнилось 28 лет.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Знаменитость повзрослел и отрастил роскошную шевелюру. Только улыбка осталась неизменной. Ослепительно белые зубы и голубые глаза покорили представительниц слабого пола. Они не ожидали, что легендарный мальчик стал таким красавчиком.
Джош Бейтсон. Фото: соцсети
Напомним, ранее был назван шоколад, который лучше не брать с полок магазинов.