«На них даты может не быть»: назван шоколад, который лучше не брать с полок магазинов

Специалист рассказала, какой шоколад может быть опасен для детей и взрослых.
Руководитель общественной организации по защите прав потребителей отметила, что просроченный товар встречается почти в каждом продуктовом магазине. Светлана Васильева призвала внимательнее читать маркировку на шоколаде.
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По словам Васильевой, некоторые продавцы специально стирают сроки годности. Если на шоколаде нет даты изготовления, лучше его не брать.
«Если это небольшие шоколадки на вес, то на них даты может не быть. В таком случае нужно найти или попросить заводскую этикету, коробку, но даже это не гарантирует, что шоколад будет свежий и вкусный», – рассказала эксперт в беседе с vnimanie.pro.
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