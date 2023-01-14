«На них даты может не быть»: назван шоколад, который лучше не брать с полок магазинов

Специалист рассказала, какой шоколад может быть опасен для детей и взрослых.

Руководитель общественной организации по защите прав потребителей отметила, что просроченный товар встречается почти в каждом продуктовом магазине. Светлана Васильева призвала внимательнее читать маркировку на шоколаде.

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По словам Васильевой, некоторые продавцы специально стирают сроки годности. Если на шоколаде нет даты изготовления, лучше его не брать.