В Роскачестве нашли лучший вариант молочных сосисок, в которых содержится только натуральное мясо

Стало известно, какие молочные сосиски оказались качественными и вкусными.
Продукт под названием «Сливочные» торговой марки «Мираторг» был признан Роскачеством как лучшие молочные сосиски.
«В составе сосисок не было обнаружено тяжелых металлов и токсичных элементов в количествах, опасных для здоровья. Антибиотики и гормоны отсутствуют», – отметили в rskrf.ru.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
В этом товаре содержится 15% говядины, а большую часть составляет свинина.
Напомним, ранее сообщили о появлении в России продуктового магазина для бедных.