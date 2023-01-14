В Роскачестве нашли лучший вариант молочных сосисок, в которых содержится только натуральное мясо

Стало известно, какие молочные сосиски оказались качественными и вкусными.

Продукт под названием «Сливочные» торговой марки «Мираторг» был признан Роскачеством как лучшие молочные сосиски.

«В составе сосисок не было обнаружено тяжелых металлов и токсичных элементов в количествах, опасных для здоровья. Антибиотики и гормоны отсутствуют», – отметили в rskrf.ru.

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В этом товаре содержится 15% говядины, а большую часть составляет свинина.