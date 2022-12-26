Тамара Глоба назвала имя человека, который построит новый мир в 2023 году

По словам Глобы, в будущем году Израиль закроет границы на два года. Многие другие страны тоже начнут бороться с миграцией. А вот уже летом начнется время, когда можно будет говорить о мире.

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Знаменитый астролог считает, что американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск может стать лидером нового цифрового мира в 2023 году.