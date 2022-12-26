Тамара Глоба назвала имя человека, который построит новый мир в 2023 году

Тамара Глоба уже много лет занимается астрологией. Она предсказала множество знаковых событий. В свое время ей удалось заранее увидеть распад СССР, а также конфликт в Чеченской Республике и даже расставание своих родителей. На этот раз она дала интервью Надежде Стрелец, в котором раскрыла события 2023 года.
По словам Глобы, в будущем году Израиль закроет границы на два года. Многие другие страны тоже начнут бороться с миграцией. А вот уже летом начнется время, когда можно будет говорить о мире.
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Знаменитый астролог считает, что американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск может стать лидером нового цифрового мира в 2023 году.
«Илон Маск — один из тех людей, который хочет построить новый мир и стать властелином этого нового цифрового, технического мира, но пока старый мир не дал этой возможности», — пояснила Глоба в интервью на ютуб-канале Стрелец.