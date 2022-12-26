Астролог Тамара Глоба о знаменитостях: «2023 год уберет творческих людей»

Астролог Тамара Глоба попыталась предсказать события 2023 года в части, касающейся знаменитостей, покинувших Россию в 2022-м году.
По мнению астролога, тенденции к отъезду артистов будут продолжены.
«2023-й уберет многих творческих людей, находившихся в агрессивном антироссийском состоянии. И будут проявляться люди, которые относились к творческой элите в других странах. Точно также они станут выступать «за» и «против» режимов — на этих уровнях я вижу серьезные проблемы, стрессы, даже ограничения свободы», - высказалась Тамара Глоба.
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По словам Тамары Глобы, расположение небесных светил указывает на то, что жизнь знаменитостей за границей будет непростой.
«Возможность заработков только на творческой основе будет непростой, за границей тоже. Все эти годы люди станут интересоваться политическими вопросами и вопросами устойчивости в современном мире», - добавила Тамара Глоба.
По материалам Youtube-шоу Надежды Стрелец.