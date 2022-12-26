Астролог Тамара Глоба о знаменитостях: «2023 год уберет творческих людей»

Астролог Тамара Глоба попыталась предсказать события 2023 года в части, касающейся знаменитостей, покинувших Россию в 2022-м году.

По мнению астролога, тенденции к отъезду артистов будут продолжены.

«2023-й уберет многих творческих людей, находившихся в агрессивном антироссийском состоянии. И будут проявляться люди, которые относились к творческой элите в других странах. Точно также они станут выступать «за» и «против» режимов — на этих уровнях я вижу серьезные проблемы, стрессы, даже ограничения свободы», - высказалась Тамара Глоба.