«Перевариваться она будет плохо»: врач рассказала, как правильно загадывать желание в новогоднюю ночь

Врач-гастроэнтеролог Татьяна Терехова рассказала, как без вреда для здоровья загадать желание в Новый год.

Эксперт отметила, что традиционное сожженное желание на листе бумаги может быть опасно для организма. Так как бумага усложнит работу пищеварения.

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«Если бумажка большого размера, то перевариваться она будет плохо. Потому что это не специфичный продукт для ЖКТ. К тому же, если пожелание написано чернилами, это может вызвать аллергию, а также расстройство пищеварения <…> Самый безопасный для здоровья способ — проговорить про себя свое желание под бой курантов, не съедая бумажек с желанием», — заявила врач в беседе с life.ru.