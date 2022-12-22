Отдых с 26 декабря: для некоторых россиян праздничные выходные начнутся раньше

Стало известно, в каком регионе россияне могут уйти на зимние каникулы раньше 31 декабря.
Министерство образования Саратовской области посоветовало школам этого региона уйти на досрочные каникулы с 26 декабря. Такое решение было принято властями в связи с ростом заболеваний ОРВИ.
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«Мы направили письмо на основании рекомендаций регионального управления Роспотребнадзора. Рекомендовали муниципалитетам с 26 декабря уйти на досрочные каникулы. Муниципалитеты принимают решение самостоятельно. 22 декабря они сообщат о принятом решении», – отметили в tass.ru.
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