Отдых с 26 декабря: для некоторых россиян праздничные выходные начнутся раньше

Новый год

Новый год. Фото: Global Look Press 

Власти позаботились о здоровье граждан.

Стало известно, в каком регионе россияне могут уйти на зимние каникулы раньше 31 декабря.

Министерство образования Саратовской области посоветовало школам этого региона уйти на досрочные каникулы с 26 декабря. Такое решение было принято властями в связи с ростом заболеваний ОРВИ.

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«Мы направили письмо на основании рекомендаций регионального управления Роспотребнадзора. Рекомендовали муниципалитетам с 26 декабря уйти на досрочные каникулы. Муниципалитеты принимают решение самостоятельно. 22 декабря они сообщат о принятом решении», – отметили в tass.ru.

Напомним, ранее россиянам рассказали о штрафах, которые можно получить в новогоднюю ночь.

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