«Напрямую зависит от дохода работника»: как изменятся выплаты по больничному с первого января 2023 года

«Данное новшество означает, что работники – исполнители по ГПД будут иметь право в 2023 году на пособие по временной нетрудоспособности, если в 2022 году сумма страховых взносов, исчисленная страхователями с выплат в его пользу в рамках трудовых отношений, составляла в совокупном размере не менее стоимости страхового года», – добавили в пресс-службе Фонда социального страхования.