«Напрямую зависит от дохода работника»: как изменятся выплаты по больничному с первого января 2023 года

Стало известно о повышении выплат по больничному.
С января грядущего года изменится сумма выплат. Сам больничный станут оплачивать и гражданам с договорами ГПХ и ГПД.
«Методика расчета остается прежней – оплата больничного напрямую зависит от дохода работника за два предыдущих года и стажа. Если стаж менее пяти лет, человек получает только 60% от среднего заработка. Если стаж от пяти до восьми лет – пособие составляет 80%», – отметили в 1prime.ru.
«Данное новшество означает, что работники – исполнители по ГПД будут иметь право в 2023 году на пособие по временной нетрудоспособности, если в 2022 году сумма страховых взносов, исчисленная страхователями с выплат в его пользу в рамках трудовых отношений, составляла в совокупном размере не менее стоимости страхового года», – добавили в пресс-службе Фонда социального страхования.
Напомним, ранее в России нашли новую востребованную профессию.