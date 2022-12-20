«Напрямую зависит от дохода работника»: как изменятся выплаты по больничному с первого января 2023 года

Деньги

Деньги. Фото: Global Look Press 

За день выйдет 2 736,99 рублей, а за месяц (31 день) – 84 846,69 рублей.

Стало известно о повышении выплат по больничному.

С января грядущего года изменится сумма выплат. Сам больничный станут оплачивать и гражданам с договорами ГПХ и ГПД. 

«Методика расчета остается прежней – оплата больничного напрямую зависит от дохода работника за два предыдущих года и стажа. Если стаж менее пяти лет, человек получает только 60% от среднего заработка. Если стаж от пяти до восьми лет – пособие составляет 80%», – отметили в 1prime.ru.

«Данное новшество означает, что работники – исполнители по ГПД будут иметь право в 2023 году на пособие по временной нетрудоспособности, если в 2022 году сумма страховых взносов, исчисленная страхователями с выплат в его пользу в рамках трудовых отношений, составляла в совокупном размере не менее стоимости страхового года», – добавили в пресс-службе Фонда социального страхования.

Напомним, ранее в России нашли новую востребованную профессию.

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