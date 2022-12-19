«Полное погашение ипотечного кредита»: в Госдуму внесли законопроект о финансовой помощи

Стало известно, что государство поможет с жильем для определенной категории граждан.
Для успешно социализировавшихся детей-сирот предоставят сертификат на приобретение жилого помещения. Попадающие под эту категорию граждане от 23 лет должны окончить учебное заведение и устроиться на работу.
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«Законопроектом предусмотрены условия, при которых предлагается предоставлять лицам из числа детей-сирот выплату (сертификат) на приобретение жилого помещения в собственность либо на полное погашение ипотечного кредита, предоставленного на приобретение жилого помещения», – отметили в tass.ru.
Напомним, ранее для некоторых россиян будет выплачено новое пособие по безработице.