«Полное погашение ипотечного кредита»: в Госдуму внесли законопроект о финансовой помощи

Стало известно, что государство поможет с жильем для определенной категории граждан.

Для успешно социализировавшихся детей-сирот предоставят сертификат на приобретение жилого помещения. Попадающие под эту категорию граждане от 23 лет должны окончить учебное заведение и устроиться на работу.

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