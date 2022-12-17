«Можно выбрать под тип внешности»: назван оттенок, который стоит выбрать для праздничного образа

Модный эксперт рассказала, чем заменить черное платье в новогоднюю ночь.

Анастасия Игнатова посоветовала присмотреться к глубоким оттенкам синего. Стилист уверена, что и блондинки, и брюнетки смогут подобрать для себя наиболее выигрышный вариант.