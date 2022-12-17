«Можно выбрать под тип внешности»: назван оттенок, который стоит выбрать для праздничного образа

Звезды в новогодних нарядах

Звезды в новогодних нарядах. Фото: Global Look Press

Fashion-аналитик Анастасия Игнатова поделилась экспертным мнением.

Модный эксперт рассказала, чем заменить черное платье в новогоднюю ночь.

Анастасия Игнатова посоветовала присмотреться к глубоким оттенкам синего. Стилист уверена, что и блондинки, и брюнетки смогут подобрать для себя наиболее выигрышный вариант.

«Он имеет множество градаций, одну из которых можно выбрать под тип внешности: темно-синий, ультрамариновый, сапфировый, кобальтовый, электрик, неоновый», – рассказали про актуальный синий цвет vnimanie.pro.

Напомним, ранее специалисты рассказали о бьюти-трендах наступающего года.

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