«Широкие, всех цветов и форм»: названы бьюти-тренды следующего года

Зара на макияже

Зара на макияже. Фото: Global Look Press

Эксперты отметили, не стоит строго соблюдать все модные правила. Главное — найти то, что подчеркнет вашу индивидуальность.

Год заканчивается и с ним уходит актуальность на широкие брови. А вот брови-ниточки становятся популярными. Однако это не все тренды в макияже в наступающем 2023-м.

В предстоящие праздники стоит обратить внимание на темные оттенки помады. Модно будет «убрать» брови с лица:

«Макияжи, которые будут актуальны в эти праздники, имеют оттенки синего на глазах, акцент на бровях — либо обесцвеченные «стертые с лица», либо акцентированные тонкой линией. Темная помада не ярких оттенков».

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

«Актуальны яркие стрелки, акцентные, широкие, всех цветов и форм. В том числе стрелка на веке, или «летающие варианты стрелок» тоже актуальны. Также могут быть необычные элементы: дополнительные ресницы или аксессуары для ресниц», — заявила бьюти-эксперт Ольга Фокс.

Но самым главным трендом по-прежнему остается ухоженность.

«Что касается актуальных трендов — ухоженное лицо, кожа, ухоженные гармоничные брови, лицо, не перегруженное декоративной косметикой, макияж, подчеркивающий ухоженность и красоту каждой девушки», — добавили в ria.ru.

Читайте также