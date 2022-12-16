«Широкие, всех цветов и форм»: названы бьюти-тренды следующего года

Год заканчивается и с ним уходит актуальность на широкие брови. А вот брови-ниточки становятся популярными. Однако это не все тренды в макияже в наступающем 2023-м.
В предстоящие праздники стоит обратить внимание на темные оттенки помады. Модно будет «убрать» брови с лица:
«Макияжи, которые будут актуальны в эти праздники, имеют оттенки синего на глазах, акцент на бровях — либо обесцвеченные «стертые с лица», либо акцентированные тонкой линией. Темная помада не ярких оттенков».
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«Актуальны яркие стрелки, акцентные, широкие, всех цветов и форм. В том числе стрелка на веке, или «летающие варианты стрелок» тоже актуальны. Также могут быть необычные элементы: дополнительные ресницы или аксессуары для ресниц», — заявила бьюти-эксперт Ольга Фокс.
Но самым главным трендом по-прежнему остается ухоженность.
«Что касается актуальных трендов — ухоженное лицо, кожа, ухоженные гармоничные брови, лицо, не перегруженное декоративной косметикой, макияж, подчеркивающий ухоженность и красоту каждой девушки», — добавили в ria.ru.