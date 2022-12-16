«Широкие, всех цветов и форм»: названы бьюти-тренды следующего года

Год заканчивается и с ним уходит актуальность на широкие брови. А вот брови-ниточки становятся популярными. Однако это не все тренды в макияже в наступающем 2023-м.

В предстоящие праздники стоит обратить внимание на темные оттенки помады. Модно будет «убрать» брови с лица:

«Макияжи, которые будут актуальны в эти праздники, имеют оттенки синего на глазах, акцент на бровях — либо обесцвеченные «стертые с лица», либо акцентированные тонкой линией. Темная помада не ярких оттенков».

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