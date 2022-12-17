Важно найти нужное время: стало известно, как получить больше отпускных

Специалист рассказала, как увеличить сумму отпускных.

Светлана Краснянская напомнила, что оплата отпуска складывается из среднего дневного заработка работника. При этом выходные дни обходятся дешевле рабочих.

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А больничный или командировка еще больше сокращает сумму, которую получит работник. Поэтому эксперт предлагает уходить в отпуск в месяцы, где больше всего рабочих дней: