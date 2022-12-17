Важно найти нужное время: стало известно, как получить больше отпускных

Отпуск

Отпуск. Фото: Global Look Press 

Руководитель HR службы Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Светлана Краснянская поделилась полезным советом.

Специалист рассказала, как увеличить сумму отпускных.

Светлана Краснянская напомнила, что оплата отпуска складывается из среднего дневного заработка работника. При этом выходные дни обходятся дешевле рабочих.

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А больничный или командировка еще больше сокращает сумму, которую получит работник. Поэтому эксперт предлагает уходить в отпуск в месяцы, где больше всего рабочих дней:

«Также стоит учесть, что, если за период в 12 месяцев вы были на больничном, в командировке, то это приведет к «удешевлению» отпускных дней».

«Если в локально-нормативных актах компании не регламентированы внутренние правила оформления отпуска, можно оформить его с любого дня недели и на любое количество дней. Правда, согласно Трудовому законодательству, одна из частей отпуска в году должна быть 14 дней», – добавила юрист в беседе с 1prime.ru.

Напомним, ранее Эльвира Набиуллина прокомментировала ситуацию с ростом годовой инфляции.

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