Важно найти нужное время: стало известно, как получить больше отпускных

Специалист рассказала, как увеличить сумму отпускных.
Светлана Краснянская напомнила, что оплата отпуска складывается из среднего дневного заработка работника. При этом выходные дни обходятся дешевле рабочих.
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А больничный или командировка еще больше сокращает сумму, которую получит работник. Поэтому эксперт предлагает уходить в отпуск в месяцы, где больше всего рабочих дней:
«Также стоит учесть, что, если за период в 12 месяцев вы были на больничном, в командировке, то это приведет к «удешевлению» отпускных дней».
«Если в локально-нормативных актах компании не регламентированы внутренние правила оформления отпуска, можно оформить его с любого дня недели и на любое количество дней. Правда, согласно Трудовому законодательству, одна из частей отпуска в году должна быть 14 дней», – добавила юрист в беседе с 1prime.ru.
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