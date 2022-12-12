Питомец будет доволен: в Роскачестве назвали лучший влажный корм для кошек

Корм для котов

Корм для котов. Фото: Global Look Press 

Специалисты провели исследование 20 торговых марок.

Владельцам котов и кошек рассказали о лучшем влажном корме для их питомцев.

Безопасность, качество и достоверность маркировки – основные критерии при выборе качественного и вкусного корма для усатых домашних животных. 

Оказалось, лучшим среди лучших стал корм торговой марки Schesir. 

«Корм безопасен по микробиологическим показателям и нетоксичен. В нем нет превышения по содержанию тяжелых металлов, радионуклидов; отмечено отсутствие антибиотиков и пестицидов. ГМО не обнаружены», – отметили в rskrf.ru.

Эксперты добавили, что питательные элементы в корме будут хорошо усваиваться у питомца. Значит, продукт порадует не только котов, но и их заботливых хозяев.

Напомним, ранее Роспотребнадзор рассказал о правильном выборе сыра.

Читайте также