Питомец будет доволен: в Роскачестве назвали лучший влажный корм для кошек

Владельцам котов и кошек рассказали о лучшем влажном корме для их питомцев.
Безопасность, качество и достоверность маркировки – основные критерии при выборе качественного и вкусного корма для усатых домашних животных.
Оказалось, лучшим среди лучших стал корм торговой марки Schesir.
«Корм безопасен по микробиологическим показателям и нетоксичен. В нем нет превышения по содержанию тяжелых металлов, радионуклидов; отмечено отсутствие антибиотиков и пестицидов. ГМО не обнаружены», – отметили в rskrf.ru.
Эксперты добавили, что питательные элементы в корме будут хорошо усваиваться у питомца. Значит, продукт порадует не только котов, но и их заботливых хозяев.
Напомним, ранее Роспотребнадзор рассказал о правильном выборе сыра.