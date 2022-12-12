Питомец будет доволен: в Роскачестве назвали лучший влажный корм для кошек

Владельцам котов и кошек рассказали о лучшем влажном корме для их питомцев.

Безопасность, качество и достоверность маркировки – основные критерии при выборе качественного и вкусного корма для усатых домашних животных.

Оказалось, лучшим среди лучших стал корм торговой марки Schesir.